Каждый пятый украинец считает нашу страну полностью энергонезависимой - опрос

При этом по мнению 45% респондентов, за последние 4 года Украина стала энергетически независимой от России.

20% украинцев считают Украину полностью энергетически независимой страной.

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Об этом говорится в переданных УНИАН результатах опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"20% опрошенных считают Украину полностью энергетически независимой страной, половина - частично независимой, еще почти 20% - полностью энергетически зависимой, каждый десятый затруднился ответить", - говорится в результатах опроса.

Кроме того, почти четверть опрошенных считает, что Украина стала более энергетически независимой от иностранных государств за последние 4 года, 30% - имеют противоположное мнение. Еще треть опрошенных считают, что ситуация за это время не изменилась, а 13% - не определились.

Согласно результатам исследования, на зависимость от других стран в энергетике больше указывают жители Востока.

По мнению 45% опрошенных, за последние 4 года Украина стала более энергетически независимой от России, 18% - имеют противоположное видение, еще четверть - считает, что ничего не изменилось, а 13% - затруднились ответить.

Также 40% респондентов отметили, что Украина должна продолжать покупать газ по реверсной схеме у европейских партнеров, столько же - за то, чтобы начать прямые переговоры с Россией о новых ценах на газ, почти 20% - не определились. За переговоры с Россией по газовому вопросу больше выступают жители Востока и Юга.

"80% украинцев поддерживают решение суда против российской компании "Газпром" о неправомерности схемы "бери и плати", в результате решения которого Украина сможет получить 2,6 миллиарда долларов компенсации и далее закупать газ у любого по своему усмотрению, 11% - не поддерживают, 9% - не определились", - говорится в результатах опроса.

"В ситуации, когда в результате войны на Востоке Украина потеряла контроль над угольными шахтами, которые поставляли топливо для электростанций, и поэтому правительство вынуждено закупать уголь в других странах, в частности, в России, Южной Африке и Соединенных Штатах, по мнению трети опрошенных, уголь нужно покупать за рубежом", - отметили в "Рейтинге".

Согласно результатам опроса, 46% респондентов считают, что Украина должна договариваться с т.н. "ДНР" и "ЛНР" о поставках угля в Украину, еще 21% - не определились. Договоренность о поставках угля из т.н. "ДНР" и "ЛНР" поддерживают почти две трети жителей Юга и Востока.

*** Опрос проводился 6-14 июля среди населения в возрасте от 18 лет методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка, которая составляет 1200 респондентов, репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность репрезентативности - не более 2,8%.