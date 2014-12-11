«Надра Украины» выиграла суд у компании, связанной с «семьей» Януковича

Национальная акционерная компания «Надра Украины» отсудила свою долю в Сахалинском газовом месторождении (Харьковская обл.), которая в период 2010-2013 годов была неправомерно отчуждена в пользу компании «Голден Деррик» (по информации СМИ, связана с находящимся в розыске экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким), сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, 20 октября хозяйственный суд Киева принял решение о расторжении договора купли-продажи доли в месторождении компании «Голден Деррик». Позже это решение она обжаловала в апелляционном порядке.

При этом отмечается, что 10 декабря Киевский апелляционный хозсуд оставил без изменений вышеуказанное решение. Таким образом, «Надра Украины» вернула участие государства в совместной деятельности по добыче газа на Сахалинском месторождении, что даст возможность получать несколько миллионов гривень прибыли ежемесячно.

В сообщении приводятся слова главы правления госкомпании «Надра Украины» Ярослава Климовича, который подчеркнул, что требования компании являются правомерными и соответствуют действующему законодательству Украины, а избранный способ защиты интересов государства - оптимальным.

«Отныне ежемесячно «Надра Украины» будет привлекать средства, которые позволят выплатить задолженность по заработной плате работникам дочерних предприятий компании, улучшить материально-техническое состояние украинской геологоразведочной отрасли в целом», - добавил Климович.

По его словам, важной заслугой в принятии законных решений является также публичность судебного процесса и интерес общественности, в частности СМИ.

Читайте также«Надра Украины» пытается отсудить у компании экс-министра Ставицкого свою долю в газовом месторожденииПресс-служба напоминает, что Климович с момента своего назначения на должность главы правления «Надра Украины» определил одной из приоритетных задач компании возврат государственного имущества, которое незаконно отчуждалось в течение нескольких лет, в том числе, в период 2010-2013 годов.

Также сообщается, что компания «Голден Деррик» подала апелляции в Киевский апелляционный хозсуд еще по двум аналогичным делам.

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы «Голден Деррик» в одном из таких дел Киевским апелляционным хозсудом назначено к рассмотрению на 17 декабря 2014 года.

«Для нас очень важно вступление в законную силу решений хозяйственного суда Киева, принятых в пользу компании и по другим аналогичным делам. От результата этих судебных процессов будет зависеть участие государства в лице компании еще по двум договорам совместной деятельности на Сахалинском месторождении», - резюмировал глава правления «Надра Украины».

Как сообщал УНИАН, в марте 2014 года Генпрокуратура установила, что в 2011-2012 годах Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала компании «Голден Деррик» 48 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Позже указанные разрешения были аннулированы.

6 ноября окружной административный суд Киева удовлетворил требования компании «Голден Деррик» по возобновлению действия 20 спецразрешений на разработку нефтегазовых месторождений, которые, по мнению компании, были аннулированы незаконно.

17 ноября Госслужба геологии подала апелляцию на это решение.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.

Ставицкий в 2007-2010 годах был председателем «Надра Украины», а затем два года – руководителем Государственной геологической службы.