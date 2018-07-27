Внедрение суточной балансировки рынка газа могут перенести на 2019 год

Глава "Укртрансгаза" Хоменко заявил, что 1 августа информационная платформа, необходимая для суточной балансировки, не заработает.

Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины компания "Укртрансгаз" предлагает перенести внедрение процедуры суточной балансировки рынка газа на конец апреля 2019 года, вместо 1 августа 2018 года, как предусмотрено Кодексом ГТС.

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Об этом 27 июля во время заседания Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявил временно исполняющий обязанности президента "Укртрансгаза" Андрей Хоменко.

"На сегодняшний день, как это требует Кодекс ГТС, она не является полноценной информационной платформой (необходимой для внедрения суточной балансировки - УНИАН). То есть, мы говорим, что информационная платформа работает по функционалу, но с точки зрения выполнения требований по поводу суточной балансировки, эта информационная платформа на 1 августа, я утверждаю, не заработает", - заявил он.

По его словам, внедрение такой серьезной системы нужно перенести на конец апреля 2019 года.

Хоменко добавил, что внедрение суточной балансировки - принципиальная позиция "Укртрансгаза".

Также он сообщил, что 9 июля, правоохранительные органы по решению суда изъяли серверы с программным комплексом информационной платформы, а ранее была изъята и документация по ее внедрению.

В тоже время, НКРЭКУ на том же заседании оштрафовал "Укртрансгаз" на 850 тысяч гривень за нарушения Кодекса ГТС в части внедрения суточной балансировки рынка газа и обязал до 1 октября устранить данные нарушения. То есть, перенес внедрения суточной балансировки на 1 октября.

Как сообщал УНИАН, в середине июня "Укртрансгаз" заявил, что Кодекс ГТС не соответствует ни духу европейского законодательства и нормам Третьего энергопакета, ни практикам европейских газовых операторов.

Ранее в "Укртрансгазе" планировали до 2018 года перейти на ежедневное составление балансов природного газа и запустить балансирующий рынок.

НКРЭКУ настаивает на внедрении с 1 августа 2018 года процедуры суточного балансирования рынка природного газа, что соответствует требованиям Третьего энергопакета ЕС.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".

Посуточное балансирование рынка газа – это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение одних суток. Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщиков газа (импортеры и добывающие компании) с указанием заявленного объема поставки голубого топлива в ГТС на следующие сутки, а также получение заявок от потребителей с указанием заявленного спроса. "Укртрансгаз" с помощью балансирующего рынка будет выравнивать объем спроса и предложения.