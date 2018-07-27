Лишь 4 из 102 украинских госшахт работают прибыльно

Премьер отметил, что задача стабилизации угольной отрасли уже поставлен и он ждет конкретного доклада и результатов.

В Украине насчитывается 102 государственные шахты, однако вне зоны АТО находятся лишь 33 шахты, 4 из которых работают прибыльно.

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Об этом сообщает Украинская правда.

"В рамках министерства (энергетики и угольной промышленности) нужно принимать четкие, конкретные решения, которые позволят вывести отрасль из кризиса. Я проанализировал ситуацию и могу сказать, что это возможно. Нам нужно забыть про стук шахтерских касок, когда люди говорят про свою заработную плату. Должны слышать на добывающих предприятиях шум производства", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман во время правительственного совещания, посвященного ситуации в угольной отрасли.

Он также сообщил, что в начале августа правительство ожидает комплексный план мероприятий, где были бы отражены инвестиционные предложения, оценка эффективности использования имеющихся ресурсов, планы аудита.

"Должны выйти на стабильность в отрасли. Задача поставлена, я буду ждать конкретного доклада и конкретных результатов", - резюмировал премьер-министр.

Напомним, Верховная Рада выделила шахтерам на погашение задолженности по заработной плате 1,4 миллиарда гривень.