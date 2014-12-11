«Нафтогаз» разрешил всем частным компаниям импортировать газ из любой страны мира
"Нафтогаз" разрешил всем частным компаниям заниматься поставками газа по всем возможным направлениям.
Крупнейший государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины», обладающий монопольным положением на рынке импортного газа Украины, разрешил всем частным компаниям заниматься поставками «голубого топлива» по всем возможным направлениям, сказал премьер-министр Арсений Яценюк, выступая в четверг, 11 декабря, в парламенте.
«НАК «Нафтогаз Украины» выдал разрешение всем компаниям - любым, которые хотят покупать газ по импорту, - покупать там, где они хотят», - сказал Яценюк.
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«Мы протраспортируем весь природный газ, который зайдет по импорту от любой частной компании», - добавил он.
Ранее УНИАН сообщал, что Украина после полугодового перерыва возобновила импорт газа из России.
Справка УНИАН. В 2013 году поставками газа в Украину занимались: энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (с территории РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши и России).
В первом квартале 2014 года поставками газа в Украину занимался госхолдинг НАК «Нафтогаз Украины» из-за получения в конце прошлого года значительной скидки, более чем на треть, от «Газпрома». После увеличения с 1 апреля 2014 года почти в 2 раза цены на российский газ «Нафтогаз» сохранил монопольное положения на рынке импортного газа Украины, и вступил с «Газпромом» в ценовой спор, решение которого переместилось в Стокгольмский арбитраж. В то же время «Нафтогаз» добился увеличения реверсных поставок газа из Европейского Союза, которые до декабря 2014 года были единственным внешним источником газового снабжения Украины.