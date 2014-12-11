В Беларуси надеются, что Россия из-за падения рубля снизит им цену на газ до $155

Трехлетний контракт на поставку российского газа в Беларусь может быть подписан на следующей неделе, сообщил, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко.

"Думаю, на следующей неделе будет подписан. Контракт согласован, последние точки над "i" мы поставили 26 ноября. По имеющейся у меня информации, к подписанию все готово", - сказал Семашко.

По его словам, подготовленный контракт принципиально ничем не отличается от того, который действует сейчас. "Мы не отошли от той принципиальной формы в ценообразовании, которая была. Ввиду того что курс российского рубля ушел вниз, с 1 января для нас цена на газ несколько упадет. Сегодня она около $168 за 1 тыс. куб.м, а будет где-то $154-155", - пояснил первый вице-премьер.

Читайте такжеБеларусь в одностороннем порядке возобновила таможенный контроль на границе с РоссиейГоворя об объемах поставок, первый заместитель премьер-министра отметил, что Беларусь получит природного газа под полную потребность. "На уровне 22 млрд куб. м газа в год. Иногда эти объемы не выбираем, в контракте есть допуск плюс 5%, минус 10%", - сказал Семашко. Недобор газа в последние пару лет связан с вводом новых мощностей. Построены современные блоки на электростанциях, где на выработку энергии тратится на 50-70% меньше топлива, пояснил он.

Действующий трехлетний контракт на поставку "Газпромом" природного газа для Беларуси истекает 31 декабря 2014 года.