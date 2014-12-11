Украина благодаря импорту газа из ЕС сэкономила $500 млн - Яценюк

Об этом сказал премьер-министр Арсений Яценюк, выступая в парламенте.

«Мы дополнительно сэкономили полмиллиарда долларов. Не отдали «Газпрому», а оставили в бюджете из-за разницы в цене между российским «Газпромом» и той ценой, которую мы получаем от наших европейских партнеров», - сказал Яценюк.

По словам премьер-министра, на сегодняшний день Украина 60% импортного газа получает из стран-членов ЕС.

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Как сообщал УНИАН, Украина за январь-ноябрь 2014 года увеличила импорт природного газа из стран Европейского Союза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое – до 4 млрд куб. м с 2,1 млрд куб. м.

9 декабря Украина после полугодового перерыва начала импорт природного газа из России с суточным объемом 43,5 млн куб. м.

Украина возобновила покупки газа из Европы из-за повышения российским "Газпромом" со второго квартала текущего года цены на свое топливо почти в 2 раза. В конце октября 2014 года после почти полугода переговоров Россия согласилась до марта 2015 года снизить цену газа для Украины на 100 долл. - до 385 долл. за тысячу кубометров.