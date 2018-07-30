Дорогая нефть: Brent торгуется выше $75 за баррель

Brent подорожала до $75,3 за баррель, WTI - до $69,19 за баррель.

Цены на "черное золото" эталонных марок в ходе сегодняшних торгов повышаются, причем стоимость нефти сорта Brent впервые с 16 июля 2018 года поднялась выше 75 долларов за баррель.

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Об этом сообщает Росбалт.

Ранее в ходе торгов октябрьские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 0,36% до 75,3 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,73% до 69,19 доллара за баррель.

После колебаний утром в понедельник цены на нефть перешли в "зеленую зону", в том числе в рамках коррекции после существенного снижения в пятницу на фоне данных о росте числа буровых установок в США за прошлую неделю.

По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю по 27 июля общее число нефтяных буровых установок в стране увеличилось на 3 штуки до 861 единиц.

Оптимизма инвесторам прибавляют пятничные данные Министерства торговли США. По первой оценке, реальный рост ВВП США во II квартале 2018 года ускорился до 4,1% в годовом выражении с 2,2% в январе - марте текущего года. Это самые быстрые темпы роста с 2014 года.