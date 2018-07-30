Угроза блэкаута в Киеве: власти начали подготовку к остановке ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

Медучреждениям Киева приказано подготовить автономные источники питания в связи с угрозой остановки ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Городская власть Киева обязала руководителей коммунальных учреждений здравоохранения, предприятий и учреждений до 30 июля провести ряд мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в результате остановки работы Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Согласно приказу, руководители медицинских учреждений здравоохранения должны были в определенный срок привести в готовность имеющиеся автономные источники питания; с районными управлениями Главного управления ГСЧС в Киеве определить порядок и обеспечить возможность подключения передвижных автономных источников питания для учреждений здравоохранения в случае отключений сетей электроснабжения; разработать план реагирования учреждений здравоохранения на случай отключения электроснабжения.

Также поручено создать штабы по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае отключения электроснабжения и подать в Департамент здравоохранения информацию о наличии запаса горюче-смазочных материалов для обеспечения работы автономных источников питания.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». С 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получит в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»).

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

Заместитель председателя КГГА Пантелеев заявил, что задолженность ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1, 2 млрд грн начисленных штрафов и пени, поэтому вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Относительно 1,2 млрд грн, отметил он, между сторонами продолжается судебный спор.

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Пантелеев обратил внимание, что с 1 августа из-за отсутствия газа вынуждены будут остановиться крупнейшие теплоэлектроцентрали Украины - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые вырабатывают не только тепло, но и электроэнергию.

«В условиях сохранения высокой температуры - это риск перебоев электроснабжения», - отметил он.

По словам заместителя председателя КГГА, ситуация в Киеве близка к критической, поскольку до сих пор НАК «Нафтогаз» не заключил договор на газоснабжение с новым исполнителем услуг - КП «Киевтеплоэнерго» (с мая «Киевтеплоэнерго» стало исполнителем услуг после завершения сделки города с ОАО «Киевэнерго»). В результате - несколько тысяч домов остаются без горячей воды.

«Есть решение суда, которое в правовом поле обосновывает позицию города. Но мы понимаем, что судебная перспектива - это очень долгий путь. А уже с 1 августа мы принимаем в управление города ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые без договоров на газоснабжение имеют риск остановки», - отметил Пантелеев.

Он напомнил, что КП «Киевтеплоэнерго» получило для управления ТЭЦ все необходимые разрешения, тарифы, лицензии, однако отсутствие газа является угрозой для жизнедеятельности города.

Справка УНИАН. Блэкаут (авария) — авария в энергосистеме, нарушение нормального режима всей или значительной части энергетической системы, связанное с повреждением оборудования, временным недопустимым ухудшением качества электрической энергии или перерывом в электроснабжении потребителей.