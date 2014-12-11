Транзит российского газа через Украину сократился на 25%

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в январе-ноябре 2014 года сократился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 58 млрд куб. м, говорится в сообщении оператора ГТС Украины, госкомпании «Укртрансгаз».

По данным «Укртрансгаза», для потребителей Украины в течение 11 месяцев текущего года было транспортировано 32,7млрд куб. м газа, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Таким образом, объем товарного газа составил 90,8 млрд куб. м, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - говорится в сообщении компании.

Как сообщал УНИАН, объем газа, который транспортировался через Украину в европейские страны, по итогам 2013 года увеличился на 3,2% по сравнению с 2012 годом - до 86,1 млрд куб. м.

В 2012 году транзит российского газа через территорию Украины составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

Читайте такжеУкраина ждет решения арбитража по спору с «Газпромом» в первой половине 2016 годаСогласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.