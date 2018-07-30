Киевская ТЭЦ-5 будет полностью остановлена в полночь 1 августа - источник

По словам источника, сейчас работники ДТЭК забирают со станции мебель, компьютерную технику.

Столичная ТЭЦ-5 будет полностью остановлена в 00:00 1 августа из-за отсутствия договора на поставки газа между коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго», которому с 1 августа в управление переходит ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, и Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщил источник на предприятии.

По его словам, сейчас работники ДТЭК забирают со станции всю мебель, компьютерную технику. Сотрудники станции сидят без работы.

В пресс-службе Киевской городской госадминистрации УНИАН отказались комментировать возможную остановку станции с 1 августа, но подчеркнули, что сейчас стороны находятся в процессе переговоров о поставках газа и столичные власти делают все, для того чтобы не допустить остановку ТЭЦ.

Как сообщал УНИАН, 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». С 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получит в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»).

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22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

Заместитель председателя КГГА Пантелеев заявил, что задолженность ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1, 2 млрд грн начисленных штрафов и пени, поэтому вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Относительно 1,2 млрд грн, отметил он, между сторонами продолжается судебный спор.

Пантелеев обратил внимание, что с 1 августа из-за отсутствия газа вынуждены будут остановиться крупнейшие теплоэлектроцентрали Украины - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые вырабатывают не только тепло, но и электроэнергию.

Городская власть Киева обязала руководителей коммунальных учреждений здравоохранения, предприятий и учреждений до 30 июля провести ряд мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате остановки работы Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Руководители медицинских учреждений здравоохранения должны привести в готовность имеющиеся автономные источники питания; обеспечить возможность подключения передвижных автономных источников питания для учреждений здравоохранения в случае отключений сетей электроснабжения; разработать план реагирования учреждений здравоохранения на случай отключения электроснабжения.