"Нет альтруистов и меценатов": в КГГА рассказали о трудностях модернизации теплоэнергетики Киева

В поисках инвестора столица обращалась к ряду мощных операторов, заявляет заместитель председателя КГГА.

Киеву нужно около 30 млрд грн, чтобы привести теплоэнергетический комплекс города к стандартам европейских стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев на пресс-конференции в Киеве.

«Проведенный международными экспертами аудит дал нам возможность увидеть примерные суммы, необходимые для восстановления теплохозяйства. Согласно предварительным оценкам, нам нужно около 30 млрд грн для того, чтобы вывести теплоэнергетику города в те стандарты, которые сегодня имеют европейские страны», - сказал Пантелеев.

При этом он отметил, что в отрасль, которая априори является убыточной, ни один инвестор не придет, пока ситуация в ней не изменится.

«Нужна стабилизация взаимоотношений на рынке газоснабжения, совершенствование системы тарифообразования. Необходимо комплексное решение вопроса», - сказал Пантелеев.

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Что касается передачи тепловых сетей столицы в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» он отметил, что в продлении соглашения по управлению имуществом теплоэнергетики города не была заинтересована и сама компания «Киевэнерго».

«Международные эксперты провели анализ финансово-правовых, технических взаимоотношений города и «Киевэнерго» в течение действия соглашения. В результате мы получили рекомендации международных экспертов о непродлении такого соглашения. Здесь есть субъективные, объективные факторы. Кроме того, сама компания «Киевэнерго» не изъявила желания продления этого соглашения. На мой взгляд, основной причиной является состояние теплоэнергетики как в стране, так и в городе. Теплоэнергетика, объективно, является убыточной, и коммерческим компаниям, в том числе и «Киевэнерго», просто не интересно было заниматься этой деятельностью», - сказал Пантелеев.

По его словам, руководство города встречалось со всеми мощными операторами по привлечению их к управлению системой теплоэнергетики в Киеве. «Нет там альтруистов, меценатов, которые будут просто терять деньги. Поэтому надо работать. И Киев, я думаю, будет локомотивом в изменениях как на местном уровне, так и на национальном», - отметил Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, с 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». С 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получит в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»). По данным КГГА, аварийность сетей теплоэнергетического комплекса города достигает 80%.

22 марта Киевсовет выделил КП «Киевтеплоэнерго», которое после расторжения соглашения с «Киевэнерго» обеспечивает горожан услугами горячего водоснабжения и частичного энергоснабжения, около 1,2 млрд грн бюджетных средств для обеспечения бесперебойной работы теплокомплекса города.

20 июля депутаты Киевсовета не поддержали увеличение уставного капитала КП «Киевтеплоэнерго» с 1,2 млрд грн до 2 млрд грн. Средства, по объяснению КГГА, необходимы на подготовку к отопительному сезону, закупку техники и энергоносителей, выполнение задач по ремонту и модернизации тепловых сетей. Пантелеев выразил надежду, что депутаты вернутся к этому вопросу на следующем заседании, которое ориентировочно должно состояться в сентябре.

Параллельно город в суде решает вопрос о передаче долговых обязательств «Киевэнерго», которые образовались во время действия соглашения об управлении коммунальным имуществом.

В мае власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, в соответствии с которым долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

Заместитель председателя КГГА Пантелеев заявил, что задолженность ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, поэтому вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне.

25 июля во время селекторного совещания под председательством вице-премьер-министра Украины - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко Пантелеев призвал правительство рассмотреть ситуацию с газоснабжением столицы в рамках работы Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.