"Укрнафта" с начала года увеличила прибыль почти на 55%

За отчетный период компания увеличила доход от реализации продукции на 21,63% - до 16,76 миллиарда гривень.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-июне 2018 года увеличила чистую прибыль на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 2,06 миллиарда гривень.

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Об этом говорится в квартальном отчете предприятия, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, за отчетный период "Укрнафта" увеличила доход от реализации продукции на 21,63% - до 16,76 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, "Укрнафта" по итогам 2017 года получила 444 миллионов гривень чистой прибыли, тогда как 2016 год компания закончила с убытком в размере 8,739 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.