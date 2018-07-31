Евросоюз построит 11 портов для приема американского газа - Трамп

Пока что стратегическая задача ограничивается обеспечением поставок энергоресурсов в Италию и страны южной Европы.

Власти Евросоюза готовы оплатить постройку портов, которые будут принимать сжиженный газ из США, рассказал американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

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Об этом сообщает Росбалт.

Лидерам был задан вопрос о поставках в Италию энергоресурсов. Конте в ответ сообщил, что обсуждал с американским президентом идею Трансадриатического трубопровода. "Я подчеркнул, что стратегическая задача заключается в том, чтобы обеспечить поставки энергоресурсов в Италию и страны южной Европы", - заявил Конте.

В свою очередь Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что США готовы создать альтернативу, отмечает издание.

"Мы уже обсуждали с властями Евросоюза вопрос о строительстве в Европе 9-11 портов, которые будут принимать американский сжиженный газ", - сказал он, уточнив, что оплачивать сооружение портов будут европейцы.

Напомним, 27 июля Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером заявил о том, что ЕС будет покупать сжиженный газ у США.