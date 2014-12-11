Председателя "Укргазвыдобування" освободили из-под стражи под залог

Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" Сергея Костюка под залог.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

"Да. Освободили под залог", - сказали в ГПУ, не уточнив сумму залога.

Как сообщал УНИАН, руководителя крупнейшей газодобывающей компании страны «Укргазвыдобування» Костюка задержали в Киеве 10 декабря.

По данным прокуратуры, «задержание произошло в рамках совместной операции прокуратуры города Киева и СБУ недалеко от главного офиса этой компании на улице Кудрявской».

Столичная прокуратура просила суд взять подозреваемого под стражу.

Прокуратура Киева объявила о подозрении Костюку и его заместителю в злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб на сумму более 16,8 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».