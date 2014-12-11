Суд освободил главу "Укргазвыдобування" под залог в 1,1 млн гривень - источник
Печерский районный суд Киева освободил председателя правления ПАО "Укргазвыдобування" Сергея Костюка под залог в 1 млн 96 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, эту сумму Костюк должен внести в течение 5 суток, поскольку иначе суд будет вынужден рассмотреть вопрос об избрании ему более жесткой меры пресечения.
Как сообщал УНИАН, руководителя крупнейшей газодобывающей компании «Укргазвыдобування» Костюка задержали в Киеве 10 декабря.
По данным прокуратуры, «задержание состоялось в рамках совместной операции прокуратуры города Киева и СБУ вблизи главного офиса этой компании на улице Кудрявской».
Столичная прокуратура просила суд взять подозреваемый под стражу.
В то же время сегодня, 11 декабря, в ГПУ проинформировали, что Печерский районный суд Киева освободил Костюка из-под стражи под залог. Однако сумму залога в Генпрокуратуре не уточнили.
Прокуратура Киева объявила Костюку и его заместителю о подозрении в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло вред на сумму более 16,8 млн грн.
По данным прокуратуры, в ходе досудебного следствия установлено, что в марте текущего года между «Укргазвыдобування» и частной компании, которой принадлежит одна из крупнейших в Украине сетей АЗС, заключен договор о поставке сжиженного газа. В то же время коммерческая структура незаконно приобрела почти 18 тыс. тонн топлива без предварительной оплаты и по значительно заниженной стоимости.
Справка УНИАН. ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харкивгазвыдобування» и ГПУ «Львивгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».