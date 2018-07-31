Нефть дешевеет из-за опасений о переизбытке "черного золота"

Brent подешевела до $74,70 за баррель, WTI - до $69,88 за баррель.

Цены на нефть умеренно снижаются утром во вторник после ралли накануне, так как игроки рынка переключились на перспективу возвращения переизбытка сырья.

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Об этом сообщает Financial One.

"К 8:53 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,36% до 74,70 доллара за баррель. Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи 69,88 доллара за баррель, что на 0,36% ниже предыдущего закрытия", - говорится в сообщении.

Оба бенчмарка готовятся завершить июль снижением: Brent на 6,2%, WTI – на 5,9%.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 513,0 юаня за баррель.

Добыча нефти Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) в июле выросла на 70 тысяч баррелей в сутки к июню до 32,64 миллиона баррелей в сутки – максимального уровня в этом году, отмечает издание.

Дальнейшую динамику котировок будут определять данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США.