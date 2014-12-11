Американская нефть уже стоит меньше $60 за баррель

Снижение произошло после того, как Саудовская Аравия поставила под сомнение необходимость снижать добычу, пишет Bloomberg, передает Еспресо.TV.

"Зачем я должен снижать добычу? Это рынок, и я продаю на рынке. Почему я должен ее снижать?" - заявил министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими в Перу.

К вечеру четверга фьючерсы WTI подешевели до 59,85 доллара за баррель. Аналитики предупреждают, что такой обвал уже скоро скажется на некоторых странах, в первую очередь на Венесуэле.

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Фьючерсы на европейский сорт Brent тоже снижаются. На торгах в Лондоне за него давали 63,74 доллара.

Напомним: американская нефть этого года подешевела на 38%, европейская - на 42%.

А цена на нефть Brent достигла минимального показателя пятилетней давности. Минимальное значение нефти этой марки на торгах в среду составил 63,58 доллара, что на 4,53% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.