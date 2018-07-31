Реформа ГТС: "Нафтогаз" привлек консультантов PwC

Основываясь на результатах работы PwC, "Нафтогаз" начнет процесс дальнейшей оптимизации "Укртрансгаза" и подготовки к отделению оператора газотранспортной системы после 2019 года.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" привлекла консалтинговую компанию PricewaterhouseCoopers (PwC) для подготовки к передаче не принимающих участие в деятельности по транзиту природного газа активов оператора газотранспортной системы (ГТС) госкомпании "Укртрансгаза" в новую компанию - оператора ГТС - акционерное общество "Магистральные газопроводы Украины", сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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Согласно сообщению, PWC начала работу по трем направлениям: идентификация и подготовка к передаче компании «Магистральные газопроводы Украины» газотранспортных активов «Укртрансгаза», которые не принимают участия в деятельности по транзиту природного газа (передача таких активов не ставит под угрозу деятельность по транзиту природного газа или выполнение каких-либо обязательств по транзитному контракту с компанией «Газпром» (Россия), такая передача активов соответствует всем регуляторным и законодательным нормам и разделение не будет представлять рисков для дальнейшей финансовой устойчивости обоих операторов); разработка плана оптимизации и передачи активов и функций в филиал «Оператор газотранспортной системы» «Укртрансгаза» и плана выделения филиала «ОГТС» в отдельное юридическое лицо в составе «Нафтогаза».

Пресс-служба отмечает, что, основываясь на результатах работы консалтинговой компании, "Нафтогаз" начнет процесс дальнейшей оптимизации "Укртрансгаза" и подготовки к отделению оператора газотранспортной системы после 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 24 июля наблюдательные советы "Нафтогаза" и "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ) согласовали дорожную карту сотрудничества с целью выделения функции оператора ГТС Украины в начале 2020 года.

В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании компании «Магистральные газопроводы Украины». В то же время, менеджмент «Нафтогаза» создал в структуре действующей госкомпании «Укртрансгаз» новый филиал - «Оператор ГТС Украины».

Также «Нафтогаз» привлек в качестве менеджера проекта по анбандлингу польское подразделение компании PwC.

В «Нафтогазе считают, что отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с «Газпромом».

28 февраля «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпром», согласно которому арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долл. По итогу рассмотрения двух дел российский «Газпром» остался должен украинской компании 2,56 млрд долл.

При этом Стокгольмский арбитраж оставил «Нафтогаз Украины» в качестве контрагента российского газового монополиста «Газпром» в контракте на транзит российского газа.

Вопрос передачи транзитного контракта к новому оператору был важен для проведения реформы разделения «Нафтогаза» и создания нового независимого оператора газотранспортной системы.