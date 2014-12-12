Энергетическое сообщество требует отменить монополию "Нафтогаза"

Об этом говорится в сообщении секретариата ЭС, передает "Европейская правда".

"Постановления Кабинета министров №596 от 7 ноября и №647 от 26 ноября 2014 создают преференции для государственного "Нефтогаза" и нарушают законодательство Энергетического сообщества, и секретариат настаивает на их немедленной отмене", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина ждет решения арбитража по спору с «Газпромом» в первой половине 2016 года

Как отмечают в ЭС, действия украинского правительства противоречат Договору об энергетическом сообществе, Соглашении об ассоциации с ЕС, наносят ущерб репутации, которую Украина получила в качестве надежного партнера в вопросе транзита газа.

"Секретариат подготовил и предоставил на рассмотрение украинской власти законопроект о газе, предусматривающий, в частности, защитные меры. Закон, соответствующий Третьему энергопакету ЭС, должен быть принят как можно скорее", - говорится в сообщении.

В ЭС подчеркивают, что имеют полное представление о политических и финансовых проблемах Украины, но любые льготы для госкомпаний и наложение социальных обязательств на частные компании должны быть временными, оправданными соображениями общественной безопасности, пропорциональными и не дискриминационными.

В секретариате отметили, что самая большая проблема в газовом секторе заключается в регулируемых ценах на энергоносители, что является неприемлемым.