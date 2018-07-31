Дело «вышек Бойко»: суд назначил 5 лет условно экс-сотруднице "Черноморнефтегаза"

Экс-сотрудница "Черноморнефтегаза" полностью признала свою вину в совершении данных уголовных преступлений.

Шевченковский районный суд Киева назначил наказание в виде лишение свободы на 5 лет условно с испытательным сроком 1 год экс-сотруднице государственной компании "Черноморнефтегаз" в рамках расследования дела о разворовывании в 2011 году государственных средств через закупку по завышенной стоимости компанией «Черноморнефтегаз» двух буровых платформ, известных как «вышки Бойко».

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Об этом сговорится в решении суда от 22 июня, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

"Назначить по совокупности уголовных преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательное наказание в виде 5 лет лишения свободы... с испытанием - испытательным сроком продолжительностью 1 год", - говорится в решении суда.

Согласно материалам дела, обвиняемая с января 2011 года по ноябрь 2013 года работала ведущим инженером отдела организации закупок товаров, работ и услуг Департамента коммерции аппарата управления «Черноморнефтегаза» и заключила сделку с прокуратурой в ноябре 2017 года, признала свою вину в совершении данного преступления.

"Полностью признала свою вину в совершении уголовных преступлений... и искренне раскаялась в содеянном, активно способствовала установлению обстоятельств уголовных преступлений, в том числе в отношении себя и других лиц", - говорится в материалах дела.

Также указано, что обвиняемая частично и добровольно возместила некий ущерб, причиненный своим преступными действиями.

Как сообщал УНИАН, в феврале Генеральная прокуратура заморозила 144 млн долл. на иностранных банковских счетах в рамках расследования дела о разворовывании в 2011 году государственных средств при закупке по завышенной стоимости компанией «Черноморнефтегаз» двух буровых платформ, известных как «вышки Бойко».

Справка УНИАН. Начиная с 2014 года, Генпрокуратура ведет следствие по факту возможного завладения должностными лицами "Черноморнефтегаза" государственными средствами в сумме 400 млн долл. в ходе закупки по завышенной стоимости вышек для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря.

По данным следствия, в 2011 году при проведении закупок самоподнимающихся плавучих буровых установок менеджерами «Черноморнефтегаза», «Нафтогаза» были допущены грубые нарушения тендерных процедур. "Черноморнефтегаз" приобрел две буровые платформы за 400 и 398 млн долл., тогда как их рыночная стоимость, по данным ГПУ, составляла 210 и 179 млн долл. соответственно. Закупленные буровые называют "вышками Бойко" в честь тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко (нынешнего главы парламентской фракции «Оппозиционный блок»).

В рамках уголовного дела в декабре 2015 года эти вышки были арестованы решением Печерского райсуда Киева, но на сегодня они находятся под контролем властей РФ, которые аннексировали еще весной 2014 года полуостров Крым.

"Черноморнефтегаз" входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе "Черноморнефтегаза" находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.