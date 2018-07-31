Оператор газотранспортной системы Украины увеличил убыток в 2,5 раза

Компания "Укртрансгаз" в первом полугодии заработала 17,73 млрд грн.

Оператор газотранспортной системы Украины - компания "Укртрансгаз" в январе-июне 2018 года увеличила убыток, по сравнению с аналогическим периодом 2017 года, в 2,5 раза - до 17,73 млрд грн.

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Об этом говорится в отчете компании, опубликованном на ее сайте.

Согласно отчету, за 6 месяцев 2018 года чистый доход компании от реализации продукции сократился на 5,9% - до 27,16 млрд грн, а валовый убыток увеличился в 3,16 раза - до 7,36 млрд грн по сравнению с январем-июнем 2017 года.

Себестоимость реализованной продукции составила 34,52 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году "Укртрансгаз" увеличил чистый убыток в 4,41 раза до 24,83 млрд грн по сравнению с 2016 годом.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».