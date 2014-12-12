Нефть Brent подешевела до минимума 5,5 лет

Цена нефти Brent упала до минимума 5,5 лет, потеряв 8% с начала недели, из-за избыточного предложения, сообщает Рейтер.

Сегодня утром фьючерсы на Brent подешевели на $0,09 до $63,59 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,45 до $59,50. С начала недели WTI подешевела почти на 10%.

ОПЕК в среду снизила прогноз потребления нефти, добываемой ее участниками, в 2015 году с учетом слабого роста мирового спроса и бума добычи сланцевой нефти в США.

Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии, крупнейшего в ОПЕК производителя и экспортера нефти, на этой неделе подтвердил, что королевство не планирует снижать добычу.

Между странами ОПЕК развернулась борьба за долю рынка: Кувейт вслед за Саудовской Аравией снизил цены на январские партии для азиатских клиентов, доведя их до минимума с декабря 2008 года.

По мнению некоторых аналитиков, Венесуэла и Ангола могут уговорить ОПЕК провести внеочередное совещание в будущем году. Однако аналитики сомневаются, что, даже если совещание состоится, Саудовская Аравия согласится сократить добычу.

"Мы считаем, что роста цен в ближайшем будущем не предвидится", - написал в отчете аналитик Phillip Futures Дэниэл Анг.