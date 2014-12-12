Россия подтвердила ЕС, что отказывается от «Южного потока»

Еврокомиссия получила подтверждение от России, что "Южный поток" остановлен, это подтвердил министр энергетики РФ Александр Новак в телефонном разговоре с замглавой ЕК Марошем Шефчовичем, сообщила пресс-служба Еврокомиссии, передает Прайм.

"Министр Новак подтвердил зампредседателю Шефчовичу, что Россия не будет более продолжать реализацию проекта "Южный поток", - говорится в заявлении ЕК.

Разговор состоялся в развитие министерской встречи в Брюсселе бывших стран "Южного потока" 9 декабря, участники которой, в частности, предположили, что решение России не носит окончательного характера, и попросили Шефчовича "получить разъяснения российской стороны".

Теперь, когда разъяснения получены, Еврокомиссии предстоит возглавить работу "Высокопоставленной рабочей группы" для поиска новых решений обеспечения энергобезопасности этих государств.

"Теперь мы интенсифицируем работы со странами Центральной и Юго-Восточной Европы по формированию единого рынка газа и диверсификации источников поставок газа. Таковы задача будущего энергетического союза, который является приоритетом для нового состава Еврокомиссии", - подчеркнул Шефчович.

Читайте такжеМедведев обвинил США в срыве проекта «Южный поток»

Участники встречи 9 декабря определили для этого следующие направления работы: формировать работы по реализации проекта "Южного газового коридора", состоящего из нескольких газопроводов, проходящих южнее России через Кавказ и Турцию к месторождениям Каспия, строить терминалы сжиженного природного газа (СПГ), разрабатывать газовые месторождения на шельфе Черного и Средиземного морей, а также создавать "систему вертикальных газопроводов" между Юго-Восточной и Центральной Европой, чтобы иметь возможность оперативно перекачивать газ туда, где он нужен.

Рабочей группе предстоит определить приоритеты этих работ и обдумать их примерную стоимость, которая будет исчисляться в десятках миллиардах евро.

Россия отказалась от "Южного потока" после того, как Брюссель в 2012 году запустил против этого проекта расследование на предмет его соответствия требованиям "третьего энергопакета", который, в частности, обязывал российскую сторону отдать независимым компаниям до 50% мощностей будущего "Южного потока" для прокачки их газа.

Когда РФ отказалась от выполнения этих требований, Болгария заблокировала строительство трубопроводов, что парализовало начало работ по прокладке его морского участка по дну Черного моря. В результате в начале декабря РФ отказалась от реализации этого проекта, приняв решение перенаправить этот поток газа в Турцию.