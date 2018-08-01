СМИ назвали три возможных сценария повышения цены на газ

09:17, 01 августа 2018
Энергетика
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У правительства есть 3 варианта повышения цены на газ / фото УНИАН

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Первый вариант — Hub+ — цена на немецком хабе плюс расходы на транспортировку. Это самый дорогой вариант, его правительство пытается избежать, пишет «Экономическая правда».

При наценке 2,5% с НДС (наценка ПСО-поставщика) цена на газ достигнет 10 259 грн за тыс куб м. При наценке 10% НДС она вырастет до 10 945 грн за тыс куб м.

По закону торговая наценка поставщика не может превышать 2,5% цены, по которой поставщики купили топливо у "Нафтогаза".

Минэнерго предлагает ограничить розничную цену продажи газа наценкой не выше 10%, чтобы потребитель с имеющегося количества поставщиков, предлагающих государственный газ, мог выбрать того, который предлагает меньшую наценку.

Hub- — цена на немецком хабе минус расходы на транспортировку.

Стоимость газа для населения с минимальной наценкой и НДС в таком случае составит 7765 грн за тыс куб м. При наценке 10% НДС она составит 8268 грн за тыс куб м. Это самый дешевый вариант.

Hub0 — "чистая" цена на немецком хабе. Стоимость газа для населения при таком варианте достигнет 9215 грн за тыс куб м и 9825 грн за тыс куб м с наценкой 10% НДС.

В Кабмине надеются на решение, которое предусматривает наименьший рост тарифов, то есть вариант Hub-.

Первый аргумент правительства против резкого повышения тарифов на газ - увеличится количество субсидиантов и объем расходов бюджета на коммунальные субсидии.

Если в 2017 году субсидии получали 60% населения или 7,2 млн домохозяйств, то в случае повышения тарифов их количество может возрасти до 72% или до 8,6 млн.

При таком сценарии расходы государственного бюджета на субсидии из запланированных 71 млрд грн вырастут до 79,2-115 млрд грн в зависимости от варианта.

Второй аргумент - наблюдается стремительный рост задолженности населения за потребленный газ.

Третий пакет аргументов — "сначала все остальное, а потом - рыночная цена".

Так, правительство пытается убедить МВФ в том, что сначала нужно завершить анбандлинг "Нафтогаза" - до конца 2018 года, ввести суточную балансировку, уменьшить количество получателей субсидий до 25% или обеспечить потребности потребителей газом собственной добычи, а уже потом повышать цену на газ до рыночного уровня.

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Теги: #МВФ#Кабмин#цены на газ