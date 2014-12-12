«Роснефть» на фоне санкций пересаживает топ-менеджеров со служебных на личные авто

Крупнейший российский нефтяной концерн «Роснефть» откажется от предоставления служебных автомобилей с водителями значительной части руководства структур, входящих в госхолдинг, пишут "Известия".

Читайте также«Роснефть» готовится к ценам на черное золото ниже 60 долларовОтносительного этого решения вице-президент «Роснефти» Томас Хендель разослал письмо руководителям дочерних предприятий госкомпании. По словам источника, близкого к руководству «Роснефти», служебный автомобиль останется только у гендиректоров компаний, а их заместители и главы департаментов будут сами организовывать свое перемещение на автомобиле — служебных автомобилей лишатся собственно и 12 вице-президентов «Роснефти».

«Роснефть» не первая крупная компания, которая решила сократить служебный автопарк. Весной 2014 года решение уменьшить служебный автопарк принял «АвтоВАЗ» — тоже в два раза.

Читайте такжеБританский суд отказал "Роснефти" в приостановке санкцийВ письме говорится, что освобожденные автомобили будут проданы. Если судить по сайту «Роснефти», то ее «дочками» значатся как минимум 92 компании — речь идет о сотнях автомобилей. Согласно посланию Хенделя, топ-менеджерам, у которых отнимут служебный автомобиль, будет предложена единовременная компенсация в размере 1 млн рублей — «50% стоимости стандартной комплектации Mercedes-Benz E200 с учетом корпоративной скидки в 15%».

"Роснефть" борется с лишними расходами. "В рамках оптимизации расходов и сокращения затрат компания проводит сокращение служебного автопарка. Топ-менеджмент компании продолжит пользоваться личным автотранспортом, для организации необходимых поездок в течение рабочего дня действует диспетчерская служба", - сообщили в пресс-службе "Роснефти".

Как сообщал УНИАН, доходы «Роснефти» упали в третьем квартале т.г. на 99,3% (24,4 миллиона долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло после введения Западом санкций против России за дестабилизацию ситуации в Украине. В августе компания обратилась к российскому правительству за помощью для оплаты долгов на сумму 45 миллиардов долларов.