ЕБРР может одолжить «Нафтогазу» $100 миллионов на закупку газа

Окончательное решение банк примет 5 сентября.

Европейский банк реконструкции и развития 5 сентября рассмотрит возможность предоставления НАК «Нафтогаз Украины» до 100 млн долларов финансирования в рамках возобновляемой кредитной линии на сумму до 250 млн долларов для закупки газа, который будет использован для нормального прохождения зимнего сезона.

Читайте такжеСМИ назвали три возможных сценария повышения цены на газ

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению, организатором кредитной линии является международный инвестиционный банк Goldman Sachs, а гарантом выступает Американская правительственная организация по финансированию развития OPIC (Overseas Private Investment Corporation).

Как отметили в банке, ожидается, что проект сделает газовый сектор Украины более конкурентоспособным.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.