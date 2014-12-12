Строительство электростанций в оккупированном Крыму придется оплачивать простым россиянам

Минэкономразвития РФ просит изменить схему возврата инвестиций в новые электростанции в аннексированном Крыму и Калининграде, пишут "Ведомости".

По предложению Минэнерго правительство сможет назначать компании для строительства электростанций в этих регионах, а оплачивать их строительство придется потребителям европейской части России и Урала: электростанции будут продавать мощность с ценовой надбавкой. Предложенный механизм — нерыночный, считают в Минэкономразвития. Выбор претендентов из «узкого круга лиц» без проведения конкурса может привести к ограничению конкуренции и завышению стоимости строительства.

Читайте такжеЕС планирует расширить санкции в отношении туристической и энергетической отраслей КрымаПредложенная схема может привести к дополнительной нагрузке на потребителей в 33 млрд руб. ежегодно. Минэкономразвития в качестве альтернативы предлагает переносить в оккупированный Крым и Калининград энергоблоки, которые компании строят по ДПМ (договоры о поставке мощности; гарантируют возврат инвестиций с доходностью около 14%) и за которые потребители уже обязались заплатить. Другой вариант — возвращать инвестиции за счет снижения предельного минимального уровня цен на газ для дефицитных регионов (основная составляющая в себестоимости электроэнергии).

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