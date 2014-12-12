Сумы просят заменить аварийные графики отключения света на «веерные»

В Сумах исполнительный комитет горсовета обратится к областной государственной администрации, Министерству энергетики и угольной промышленности Украины с просьбой разрешить ввести в городе вместо аварийных «веерные» графики отключения света.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, об этом 11 декабря во время срочно созванного совещания, на котором рассматривалась ситуация с энергообеспечением областного центра, сообщил городской голова Сум Александр Лысенко.

«С введением «веерных» графиков отключения электроэнергии ПАО «Сумыоблэнерго» будет иметь возможность предварительно предупреждать людей о выключении, а главное – свет будет исчезать не более чем на 2 часа», – отметил мэр.

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По словам директора филиала «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» Виктора Степченко, на введение «веерных» графиков отключения обязательно нужно разрешение. В случае, если Минэнергетики его не предоставит, в Сумах вынуждены будут по-прежнему применять графики аварийных отключений.

Правда, по требованию городских властей, чтобы сумчане меньше страдали от отключений, энергетики разработали дополнительные графики аварийных отключений.

«Мы не сможем изменить сложившуюся ситуацию по всей Украине и будем вынуждены отключать свет без предупреждения в течение 10-15 хв. Но с введением дополнительных графиков аварийных отключений нам удастся сократить срок отсутствия электричества», – отметил Степченко.

По его словам, в настоящее время дополнительные графики аварийных отключений находятся на согласовании в облгосадминистрации и ПП «Главгосэнергонадзор» ГП «НЭК «Укренерго».

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Как сообщал УНИАН, с начала декабря в Украине начали осуществляться веерные отключения электроэнергии, связанные с высоким ее потреблением в условиях недовыработки электроэнергии генерирующими компаниями.

Аварийные графики выключения света введены в Сумах с 1 декабря. По указанию дежурного диспетчера Северной электроэнергетической системы свет выключают без предупреждения. Город никоим образом не может повлиять на эти отключения.