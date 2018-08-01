В шаге от коммунальной катастрофы: почему Киев может остаться без горячей воды и тепла

С сегодняшнего дня столичные власти официально стали счастливыми обладателями всего теплового блока столицы. С начала мая коммунальное предприятие «Кивтеплоэнерго» получило в управление около двух сотен котельных и тысячи километров теплосетей, а с 1 августа - две теплоэлектроцентрали, а также расположенный на Позняках мусоросжигательный завод «Энергия».

Только вот киевляне едва ли смогут по достоинству оценить это историческое событие. У них другие хлопоты – в разгар летней жары многие жители столицы сидят без горячей воды и надеются на «тепленькую» хотя бы к началу отопительного сезона, старт которого, кстати, тоже под большим вопросом. Более того, над гордом нависла угроза отсутствия и нормального электроснабжения.

Дело в том, что Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» отказывается, как считают в НАК, нарушить закон и заключить договор на поставки газа с коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго», пока это предприятие не признает себя правопреемником многомиллиардных долгов (около 5 млрд грн) за газ предыдущего управленца тепловым блоком города - компании «Киевэнерго» олигарха Рината Ахметова.

Заставить «Нафтогаз» пойти на такой шаг мог суд или единственный акционер НАК - правительство. Но на обоих фронтах достижения городских чиновников трудно назвать успешными.

На прошлой неделе, после почти двухмесячного игнорирования кризисной ситуации, свою позицию озвучили в Кабмине. Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, в ходе селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону, посоветовал киевским властям не создавать прецедент на ровном месте и выполнить требования закона «О теплоснабжении», который, по словам министра, четко определяет, что с собственностью переходит и задолженность как кредиторская, так и дебиторская.

Поход в суд для киевских властей также успехом не увенчался. Да, в середине июля Хозсуд Киева постановил, что ни «Киевтеплоэнерго», ни территориальная община столицы не должны отвечать за долги «Киевэнерго» перед «Нафтогазом». Однако данное решение суда касалось исполнительного производства только части задолженности «Киевэнерго» перед «Нафтогазом», а не всей суммы.

Стороны же пытаются урегулировать вопрос преемственности всего долга в другом судебном разбирательстве, которое, усилиями юристов «Киевэнерго» и «Нафтогаза», постоянно переносится. Следующее (всего лишь подготовительное) заседание по этому делу состоится только 10 сентября.

Очевидно, что столичные власти не будут ждать так долго, как бы им не хотелось доказать свою правоту в судебном порядке. Отсутствие горячего водоснабжения осенью уже само по себе ЧП. В октябре же должен стартовать отопительный сезон, а к этому сроку суд может только начать рассматривать дело по сути. В общем, фемида чиновникам на этот раз не помогла.

Поэтому городские чиновники попали в ситуацию, когда любой вариант выхода из кризиса хуже другого.

Наиболее логичным решением проблемы станет признание киевскими властями долга «Киевэнерго» и дальнейшие переговоры с «Нафтогазом» о его реструктуризации. В таком случае, чиновникам остается надеятся на законодательные изменения по списанию штрафов и пени, которые, в основном, были сформированы из-за задержек с оплатой из государственного бюджета льгот и субсидий. По оценке мэрии, в долге «Киевэнерго» пени и штрафы составляют 1,2 млрд грн и они не имеют источника покрытия, кроме как напрямую из бюджета города.

Исходя из того, что столичные власти такой сценарий пока не устраивает, правительство, члены которого проживают в Киеве и не менее остальных заинтересованы в скорейшем решении этой ситуации, все-таки может надавить на «Нафтогаз», чтобы НАК пошел на уступки, возможно, под некие гарантии Кабмина.

В среду, 1 августа, в «Нафтогазе» сообщили, что Кабмин, по поручению президента Петра Порошенко, все-таки разработал и предложил долгосрочное решение, которое позволит возобновить газоснабжение киевских объектов теплогенерации на льготных условиях без нарушения требований законодательства.

В этот же день в администрации президента прошло совещание с участием столичного мэра Виталия Кличко и главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, посвященное нахождению компромисса по вопросам долгов и поставок газа.

Пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что речь идет о заключении мирового соглашения между сторонами коммерческого спора.

Пока не известно, на какие уступки готовы пойти стороны для подписания данного соглашения, результатом которого станет возобновления горячего водоснабжения города.

Еще есть вариант из разряда фантастических, но моментально решающий существующую проблему: заключение обновленного договора с «Киевэнерго» по управлению тепловыми активами города. Однако у такого поворота событий есть несколько «но». Во-первых, это означало бы полное фиаско столичных властей, а, во-вторых, «Киевэнерго» может и не согласиться.

Ведь теплоэнергетика в нашей стране – это чемодан без ручки. Чего, кстати, не скрывают и киевские власти.

По оценке городских чиновников, аварийность сетей теплоэнергетического комплекса города достигает 80%. Более того, недавно заместитель мэра Петр Пантелеев заявил, что Киеву необходимо около 30 млрд грн, чтобы привести тепловой блок города к стандартам европейских стран. Для сравнения - расходная часть столичного бюджета на 2018 год составляет чуть более 50 млрд грн, то есть, денег на модернизацию нет и вряд ли в обозримом будущем они появятся.

Тут хотя бы удержать функционирование системы на более-менее приемлемом уровне, на что, видимо, также потребуются прямые дотации из городского бюджета, так как все тарифные средства будут съедаться в счет погашения постоянно растущих долгов перед «Нафтогазом». Ведь, как показывает практика, население и госбюджет являются не очень дисциплинированными плательщиками коммуналки.

При этом, недавно Киевсовет отказался увеличить уставной капитал «Киевтеплоэнерго» с 1,2 млрд грн до 2 млрд грн, что является достаточно тревожным звонком для мэрии. Видимо, депутаты горсовета таким образом решили намекнуть мэру и его команде, что создание бездонной бочки, куда ежегодно будут утекать городские средства - не самая лучшая затея.

Потянут ли столичные власти такую дорогую «игрушку», неизвестно.

В то же время данная ситуация отлично продемонстрировала, какие «крепкие хозяйственник» управляют нашим городом. Ведь они два года планировали переход теплового блока столицы в коммунальное управление и не «заметили» миллиардных долгов «Киевэнерго» перед «Нафтогазом». Возможно, нужно было оспорить статью в законе о преемственности долгов теплокоммунэнерго немного раньше?

Также очевидным стал тяжелейший кризис в отрасли, который продуцирует постоянно растущие долги, не позволяя предприятием ТКЭ нормально развиваться и модернизироваться. О приходе инвесторов или иностранных операторов для управления тепловыми блоками украинских городов можно забыть, как минимум, до существенных изменений правил игры на рынке. Сегодня это очень токсичная отрасль.

Игорь Орел