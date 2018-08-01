В "Нафтогазе" рассказали, что может остановить строительство "Северного потока-2"

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" могут отложить американские санкции и позиция Дании.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2", которое в июле началось в Германии, могут остановить американские санкции или позиция Дании.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление Юрия Витренко.

По его словам, Дания может отложить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию с "Северным потоком-2".

"У них есть закон, позволяющий им при вынесении соответствующего решения (предоставление разрешения на строительство газопровода. - Ред.) руководствоваться соображениями национальной безопасности, и этого решения также до сих пор нет", - отметил Витренко.

Он подчеркнул, что важным фактором являются американские санкции. По словам Витренко, в США есть понимание того, что "Северный поток-2" - это "политически мотивированный проект, нацеленный на коррумпирование европейских политиков и раскол европейских стран".

"Дальше просто вопрос того, когда это будет транслировано в какие-то действия. Плюс мы также видим инициативу Конгресса США, которая нацелена на то, что должны быть введены автоматические санкции против "Северного потока-2". На это также есть надежды с нашей стороны", - отметил Витренко.

В конце июля компания Nord Stream 2 начала заключать первые трубы в рамках сооружения спорного газопровода "Северный поток-2", по которому природный газ будет напрямую поставляться из России в Германию.

В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб. Сооружение спорного газопровода "Северный поток-2", против которого резко выступают Украина, страны Балтии и Польша и США планируется завершить к концу 2019 года.