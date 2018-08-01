Диверсия "Укрзализныци": "Укрнафта" может остановить добычу нефти на 13 месторождениях

В "Укрнафте" считают, что действия "Укрзализныци" угрожают национальной безопасности.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" со 2 августа может остановить добычу нефти на 13 продуктивных нефтяных и нефтеконденсатных месторождениях в Ивано-Франковской области из-за отказа акционерной госкомпании "Укрзализныци" поставлять цистерны.

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Об этом говорится в письме правления "Укрнафты" министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и исполняющему обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгению Кравцову, текстом которого располагает УНИАН.

"По состоянию на 30 июля 2018 года в "Надвирнанафтогаз" сложилась критическая ситуация, искусственно созданная из-за затоваривания резервуарного парка "Нефтехимик Прикарпатья" в связи с тем, что ж/д цистерны для отгрузки и перевозки нефти не поступили на «Нефтехимик Прикарпатья» согласно договору,…заключенному с "Укрзализныцей", - говорится в письме.

Отмечается, что в случае, если вопрос поступления ж/д цистерн ко 2 августа 2018 года не будет решен, это приведет к полной остановке 13 нефтяных и нефтеконденсатных месторождений, к остановке работы 310 нефтяных скважин эксплуатационного фонда, к остановке собственной добычи нефти в объеме 330 тонн в сутки и попутного газа объемом 220 тысяч кубометров в сутки.

Также сообщается, что ситуация с плохим обеспечением цистернами для отгрузки нефти из резервуарного парка "Нефтехимик Прикарпатья" длится уже 6 недель. За этот период под загрузку "Укрзализныцей" был подан только один состав с 56 цистернами, при минимальной необходимости 6 составов по 60 цистерн.

В связи с этим правление "Укрнафты" призывает профильного министра Омеляна и главу "Укрзализныци" Кравцова решить вопрос с поставками цистерн для недопущения возможных негативных экономических и социальных последствий, которые могут быть вызваны значительным падением добычи.

В то же время, на официальной странице "Укрнафты" в Facebook отмечается, что в то время, когда страна борется за энергетическую независимость, такие действия «Укрзализныци» похожи на диверсию в пользу страны-агрессора.

"В то время, когда страна борется за энергонезависимость. Такое впечатление, что это диверсия, за которую кто-то получит благодарность от товарищей из России, а может даже значок", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличила добычу нефти и газового конденсата на 0,1% - до 1,098 миллиона тонн, добыча газа сократилась по сравнению с первым полугодием 2017 года на 0,93% - до 10,203 млрд кубометров.

Ранее бизнес и отраслевые ассоциации неоднократно жаловались на то, что чиновники "Укрзализныци" используют катастрофическую нехватку вагонов и цистерн для личного обогащения - предоставляют вагоны за взятки.

Для решения этой проблемы руководство "Укрзализныци" еще 2016 году сообщило о намерении автоматизировать систему распределения грузовых вагонов с целью исключения из этого процесса человеческого фактора, который несет в себе коррупционные риски. Однако данная система до сих пор полноценно не заработала, проработав в 2018 году в тестовом режиме несколько месяцев.

В августе 2017 года исполняющим обязанности главы правления "Укрзализныци" был назначен Евгений Кравцов. В июне этого года был сформирован новый состав наблюдательный совет "Укрзализныци". В состав набсовета вошло 7 человек во главе с экс-руководителем представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунером.

"Укрнафта" по итогам 2017 года получила 444 миллионов гривень чистой прибыли, тогда как 2016 год компания закончила с убытком в размере 8,739 миллиарда гривень.

В 2017 году компания сократила добычу нефти на 9,2% - до 1,4 миллионов тонн, также в компании на 14,8% снизилась добыча природного газа - до 1,1 миллиарда кубометров.

Падение производственных показателей компании связано с тем, что Госгеонедр на протяжении нескольких месяцев блокировала выдачу спецразразрешений на добычу нефти.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.