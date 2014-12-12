Новый министр энергетики готовит план приватизации угольных предприятий

Министерство энергетики и угольной промышленности совместно с министерством экономики разрабатывает план приватизации угольных предприятий Украины, сказал министр энергетики Владимир Демчишин во время Часа вопросов в парламенте.

«Мы сейчас с министерством экономики разрабатываем план приватизации угольных предприятий. Те, которые имеют перспективу, будут приватизированы, или будут развиваться государством», - сказал Демчишин, отвечая на вопросы депутатов о перспективах развития шахт во Львовско-Волынском угольном бассейне.

При этом министр отметил, что реформирование угольной отрасли Украины будет опираться исключительно на экономические подходы, так как за прошлый год государство выделило около 14 млрд грн на поддержку отрасли, при себестоимости добычи угля в Украине вдвое выше мировых показателей.

«На данный момент я выхожу из очень простого экономического подхода: если есть перспектива этих угольных шахт, то они будут развиваться, а если шахта 25 лет строится и на достройку ей надо еще 500 млн грн, а после этого она будет иметь возможность добывать всего на всего 400 тыс. тонн угля в год… экономический расчет в данном случае не работает», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, согласно программе правительства, Кабинет министров Украины в рамках новой политики энергонезависимости страны планирует закрыть 32 убыточные государственные шахты на протяжении 2015-2019 годов.

Угледобывающие предприятия Украиныв ноябре текущего года сократили добычу угля на 43,7% - до 4,1 млн тонн против 7,3 млн тонн в ноябре 2013 года. Из них на государственных шахтах было добыто 922,5 тыс. тонн угля, что в 2,3 раза меньше ноября 2013 года.

Добыча угля в январе-ноябре 2014 года сократилась на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 61,5 млн тонн. Из этого объема госшахты добыли 17,1 млн тонн угля (сокращение на 21,6%).