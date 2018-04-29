Как «Энергоатом» пытается вернуть свои миллионы

В средине декабря «Энергоатому» предстоит провести решающий судебный бой с одним из отечественных финансовых учреждений – «Авант-банком». Иск крупнейшей энергогенерирующей компании в очередной раз должен рассмотреть Хозяйственный суд Киева. Речь идет о том, что компания во времена правления Виссариона Кима в марте 2003 году открыла в банке аккредитив на сумму 78 млн грн сроком на 14 месяцев. В мае этого года срок действия аккредитива истек, однако банк решил не возвращать деньги «Энергоатому». Хотя, как уверяют в компании, в договоре об открытии аккредитива черным по белому написано: «Авант-Банк» обязан после окончания срока действия аккредитива вернуть «Энергоатому» остаток денежных средств. С тех пор и начались мытарства крупнейшей отечественной компании по судам.

Что позволяет банковская этика?

Источник в Энергоатоме сказал УНИАН, что открытие аккредитива в «Авант-банке» было обусловлено необходимостью выполнения договора на поставку продукции, заключенного между "Южно-Украинской АЭС" и ООО "Торговый дом Научно-Технический центр «АВС». Сумму в размере 78 млн грн «Авант-Банк» получил от «Энергоатома» в день подписания договора об аккредитиве, то есть 26 марта 2013 года, что подтверждается обоюдными банковскими документами.

Срок действия аккредитива закончился 26 мая 2014 года. В тот же день «Энергоатом» обратился к «Авант-Банку» с требованием вернуть указанные денежные средства на свои банковские счета.

Сначала «Авант-банк» своим письмом от 5 июня 2014 года подтвердил обязательства по возврату 78 млн грн. Однако деньги «Энергоатому» до сих пор так и не вернул.

«Такое поведение банка противоречит не только самим основам банковской этики и простой человеческой порядочности, но и положениям Гражданского кодекса Украны, а также инструкциям о безналичных расчетах Национального банка Украины», - считает собеседник УНИАН в Энергоатоме. В частности, согласно Гражданскому кодексу Украины должник, который просрочил выполнение денежного обязательства, по требованию кредитора обязан уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также три процента годовых от просроченной суммы.

Чтобы повлиять на «Авант-банк» «Энергоатом», обратился в Национальный банк Украины. Однако вскоре от банковского регулятора получил отписку с потрясающей формулировкой: «НБУ учел предоставленную информацию».

Хождение по судам

Не нашел поддержки у Нацбанка, «Энергоатом» в июне 2014 года идет в Хозяйственный суд г. Киева с иском о взыскании с «Авант-Банка» средств по аккредитиву и убытков. Спустя два месяца суд принимает гениальное решение – иск нельзя рассматривать, пока не будет рассмотрен другой иск – некой компании IRT Ingenieur-und reparatur-Transfer GmbH к «Энергоатому» и "Торговый дом Научно-Технический центр «АВС» о признании недействительным договор о предоставлении услуг, ради которого и был открыт аккредитив в «Авант-банке».

Тогда «Энергоатом» идет в Киевский апелляционный хозяйственный суд и добивается отмены решения суда первой инстанции. Однако теперь такой расклад уже не устроил «Авант-банк», который попросил Высший хозсуд отменить решение суда апелляционной инстанции. Но Высший хозсуд не только отказал банку, но и отправил дело Киевской хозсуд с требованием его рассмотреть.

«Аккредитив с 26.05.2014 года прекратил свое существование как способ расчета по договору на поставку продукции от 18.02.2013 года. Следовательно обязанность банка по возврату средств никоим образом не связана с действительностью или недействительностью договора поставки 18.02.2013 года, заключенного между ОП «Южно-Украинская АЭС" ГП "НАЭК" Энергоатом "и ООО" НТЦ «АВС»», - сказано в решении высшей судебной инстанции.

Однако в «Энергоатоме» не склонны радоваться победе. Дело в том, что спор и выеденного яйца не стоит. Суду не должно было составить особого труда принять единственно верное решение и обязать «Авант-Банк» вернуть 78 млн грн госкомпании.

Особенно настораживает полное игнорирование рассмотрения дела со стороны сотрудников столичной прокуратуры. «Представители киевской прокуратуры, которые обязаны были бы всеми силами содействовать возвращению средств государственной компании, за полгода так ни разу и не явились на заседания суда. Результат – 78 миллионов гривен незаконно изъяты из оборота компании, от стабильной работы которой зависит прохождение страной чрезвычайно сложного отопительного сезона», - считают независимые эксперты.

Поняв, что прокуроров в суде не дождаться, «Энергоатом» напрямую обратился в силовые структуры с заявлением о совершении уголовного преступления.

Как прокомментировали ситуацию в «Энергоатоме», отвечая на запрос «УНИАН», прокуратура г. Киева внесла в Единый реестр судебных расследований сведения о противоправных действиях «Авант-Банка» по признакам уголовного преступления, а проведение досудебного расследования поручила Соломенскому райуправлению ГУМВД Украины в г. Киеве.

Однако дальше дело не пошло. Отсутствие реакции сначала со стороны Нацбанка, а потом и органов прокуратуры, заставило руководство «Энергоатом» недавно обратиться с просьбой о помощи к премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

Косвенные улики

Спор «Энергоатома» с Авант-Банком слишком простой. Поэтому затягивание с рассмотрением вряд ли можно объяснить лишь банальной неповоротливостью отечественной судебной системы. Понятно, что в невозвращении 78 миллионов «Энергоатому» заинтересован, в первую очередь, сам Авант-Банк, во вторую – «Торговый дом «Научно-Технический центр «АВС», который не утратил надежды получить деньги с «Энергоатома».

«Если бы у «Авант-Банка» не было серьезного «прикрытия», он бы никогда не решился вести себя настолько вызывающе», - считают наблюдатели. В частности, они напоминают, что бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, с 2011 по 2014 год работал вице-президентом «Авант-банка».

В компании не скрывают, что «Энергоатом», будучи государственной компанией с годовым оборотом в почти 20 млрд грн, всегда был крайне привлекательным объектом для разных «специалистов по освоению государственных средств в особо крупных размерах». В результате за без малого 20 лет своего существования «Энергоатом» оброс огромным количеством посреднических структур, поставлявших на украинские АЭС различное оборудование по ценам, значительно превосходившим прайс-листы производителей. Одним из таких посредников, по информации, «Энергоатома» как раз и является НТЦ «АВС».

Артем Музыченко