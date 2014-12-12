Цена нефти Brent упала ниже $63

Цена барреля североморской нефти Brent впервые с июля 2009 года опустилась ниже $63. Аналитики называют падение нефтяных цен одной из главных причин снижения курса рубля, сообщает РБК.

В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE Futures стоимость фьючерсов Brent с поставкой в январе 2015 года опускалась до $62,93 за барр., что примерно на 1% ниже уровня закрытия вчерашних торгов и является самым низким показателем с 17 июля 2009 года.

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По состоянию на 11:40 мск стоимость январского фьючерса Brent составляла $63,21 за барр., что на 0,74% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Стоимость январских фьючерсов нефти марки WTI опускалась сегодня до $58,86 за барр.

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В пятницу цена нефтяной корзины ОПЕК упала еще на 1,4% и впервые более чем за пять лет опустилась на уровень $60 за барр. Как сообщил сегодня секретариат международного картеля стран-экспортеров нефти, корзина ОПЕК по состоянию на отчетную дату 11 декабря 2014 года подешевела на $0,85, а ее цена официально составила $60,50 за барр. Это ее самый низкий показатель с 13 июля 2009 года.