Стала известна цена "частного" газа для столичных ТЭЦ

Киев закупил 18 миллионов кубов газа для столичных ТЭЦ почти на 50% дороже цены от "Нафтогаза" для населения.

Киевская городская государственная администрация закупила газ у частных поставщиков для обеспечения стабильной работы столичных ТЭЦ по цене 10,2 тысячи гривень за тысячу кубов, что на 47% выше цены, по которой Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" согласно специальным обязательствам реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго - около 7 тысяч гривень.

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Об этом сообщается в пресс-релизе КГГА со ссылкой на слова заместителя мэра Киева Петра Пантелеева.

По его словам, Киев приобрел более 18 миллионов кубометров газа.

"Мы заключили соглашение с коммерческой структурой и не допустили остановки ТЭЦ-5. Эта станция дает городу электроэнергию. Остановка ТЭЦ-5 однозначно привела бы к техногенным последствиям. Это подтвердили и в ГСЧС, и в Минэнергоугля. Цена на газ - 10 200 гривень за тысячу кубометров. Также мы переходим на режим оптимальной экономии, и по результатам этой работы будут сделаны выводы и приняты решения", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, 1 мая тепловые сети столицы перешли от "Киевэнерго" (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". С 1 августа "Киевтеплоэнерго" также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод "Энергия").

22 мая власти Киева сообщили, что "Нафтогаз" отказывается заключать договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" из-за долгов предыдущего оператора "Киевэнерго" (общая сумма задолженности составляет около 5 миллиардов гривень). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства "Киевэнерго" не подлежат передаче "Киевтеплоэнерго".

Заместитель председателя КГГА Пантелеев заявил, что задолженность ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" включает в себя около 1,2 миллиарда гривень начисленных штрафов и пени, и вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Относительно 1,2 миллиарда гривень, отметил он, между сторонами продолжается судебный спор.

В июле Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения до 1 сентября. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены.

Цена газа для населения составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

В то же время, "Нафтогаз" с 1 августа повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 1,8% по сравнению с июлем – до 10,13 тысячи гривень за тысячу кубов.

Максимальные цены для промпотребителей с 1 августа будут повышены на 1,7% – до 11,08 тысячи гривень за тысячу кубов.