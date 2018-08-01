Нафтогаз призвал контрагентов ускорить подписание допсоглашений на поставку газа

По данным "Нафтогаза", вчера была осуществлена отправка соглашений по электронной почте всем контрагентам компании.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" разослала теплоснабжающим компаниям и поставщикам природного газа дополнительные соглашения для продолжения поставок газа на условиях спецобязательств по продаже топлива для нужд населения до 1 сентября 2018 года, и призывает контрагентов как можно быстрее подписать эти договора для организации поставок газа на первую декаду августа.

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Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Нафтогаз Украины" подготовил проекты дополнительных соглашений, которые пролонгируют действие договоров поставки природного газа с теплоснабжающими предприятиями и поставщиками природного газа со специальными обязательствами для потребностей бытовых потребителей и религиозных организаций. Вчера была осуществлена их отправка по электронной почте всем контрагентам компании. Для получения номинаций на 1 декаду августа этого года теплоснабжающим предприятиям необходимо как можно быстрее подписать дополнительные соглашения со своей стороны и передать их в адрес компании", - говорится в сообщении.

В то же время в компании напомнили, что основанием для предоставления номинаций будет выполнение пункта 12 постановления Кабмина от 22 марта 2017 г. №187 (с изменениями и дополнениями) в части расчетов за использованные объемы природного газа в прошлые периоды, а также наличие у компании дополнительного соглашения (оригинал) и наличие у подписанта дополнительного соглашения полномочий на его подписание.

Как сообщал УНИАН, в июле Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения до 1 сентября. Документ предусматривает продление специальных обязательств Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены.

Цена газа для населения составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 гривень за тысячу кубометров.