Киев совместно с правительством отрабатывает «дорожную карту» для заключения соглашения «Киевтеплоэнерго» с «Нафтогазом»

Сегодня в управление города возвращен уникальный теплоэнергетический комплекс, который 17 лет находился в управлении «Киевэнерго».

Городская власть совместно с правительством отрабатывает «дорожную карту» для окончательного решения проблемы задолженности за потребленный природный газ, образовавшейся за период действия договора с ПАО «Киевэнерго». До момента решения вопроса природный газ для работы ТЭЦ закуплен у коммерческого предприятия. Это позволило избежать остановки ТЭЦ и риска возникновения чрезвычайной ситуации в Киеве. Об этом во время пресс-брифинга на ТЭЦ-5 сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Заместитель председателя КГГА отметил, что городская власть нашла оптимальное решение в ситуации, когда возникла угроза остановки ТЭЦ и возникновения чрезвычайных ситуаций. Ведь столичные ТЭЦ вырабатывают не только тепловую, но и электрическую энергию и их остановка могла привести не только отсутствие горячей воды, но и перебои с электроснабжением.

«Заключен договор с компанией «УНБ», цена газа 10,2 тысячи гривень за тысячу кубометров. (Цена «УНБ» ниже по сравнению с рыночной ценой газа НАК «Нафтогаз», однако она выше, чем цена поставки газа «Нафтогазом» по условиям утвержденных Кабмином возложенных специальных обязанностей (ВСО) на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа). Это решение, я подчеркиваю, временное. Наша задача в течение месяца совместными усилиями представителей КГГА, «Нафтогаза», Кабинета Министров Украины и «Киевэнерго» завершить переговорный процесс и выйти на подписание базовых соглашений на поставку газа», – сказал Петр Пантелеев.

Он также отметил, что в настоящее время ТЭЦ-6 находится в состоянии ежегодных плановых работ, необходимых для подготовки к зиме. Газоснабжение также осуществляется за счет коммерческого газа. Все котельные остановлены до решения вопроса заключения соглашения между НАК «Нафтогаз» и КП «Киевтеплоэнерго» на поставку газа.

Следует отметить, что сегодня, 1 августа, в управление города возвращен уникальный теплоэнергетический комплекс, который 17 лет находился в управлении «Киевэнерго». В пользование коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» возвращаются более ста тысяч объектов: 2,6 тысяч километров тепловых сетей, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия», почти две сотни котельных и станций теплоснабжения. На работу в «Киевтеплоэнерго» переведены более 7,5 тысяч квалифицированных рабочих, которые будут обеспечивать стабильную работу теплоэнергетического комплекса.

Справочно.

20 июня 2017 года Киевсовет принял соответствующее решение о прекращении Соглашения по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса. Киева от 27.09.2001, заключенного между Киевской городской государственной администрацией и Акционерной энергоснабжающей компанией «Киевэнерго».

На выполнение этого решения была проведена колоссальная работа:

- инвентаризацию имущества;



- создание и развитие нового коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое взяло на себя функции снабжения тепла и горячей воды (19 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) установила тарифы на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6; 27 июля 2018 года, КП «Киевтеплоэнерго» получило лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по переработке бытовых отходов на мусоросжигательном заводе «Энергия». Решение о выдаче лицензии было единодушно принято Нацкомиссией);



- создание сети Центров коммунального сервиса (11 районных и 53 точки приема) для консультаций киевлянам.

Согласно решениям Киевсовета относительно завершения сделки с ПАО «Киевэнерго», с 1 мая 2018 года в пользование перешли 2,6 тепловых сетей, котельные и станции теплоснабжения, другое оборудование. Также с мая были переведены в штат «Киевтеплоэнерго» более 5 тысяч работников.

Сегодня, 1 августа, в хозяйственное ведение «Киевтеплоэнерго» переходят единственный работающий в Украине мусоросжигательный завод «Энергия», одни из крупнейших и самых мощных ТЭЦ в Украине – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Также в штат городского предприятия переходят более 2 тысяч работников, для обслуживания этих объектов.

Следует отметить, что процесс возвращения имущества – это прецедент в Украине: в стране нет случаев, когда теплоэнергетический комплекс вернули из управления частной структуры.

Напомним, отсутствие договоров на поставку природного газа между КП «Киевтеплоэнерго» и НАК «Нафтогаз Украины» (НАК отказался заключать соглашение с «Киевтеплоэнерго» пока последний не примет на себя долги, которые образовались в период действия договора с ПАО «Киевэнерго») вызвало отсутствие горячей воды у киевлян и угрозу отключения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают теплом и горячей водой около Киева.