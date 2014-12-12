У Яценюка создадут группу, которая будет разрабатывать график повышения тарифов

Кабинет министров Украины намерен создать специальную рабочую группу с участием народных депутатов, которая займется проблемой расчетов и эффективности тарифов на коммунальные услуги, а также разработает график поэтапного повышения тарифов и оценит объем необходимых финансовых ассигнований для выплаты субсидий и компенсаций наиболее уязвимым слоям населения.

Об этом сообщили в ходе Часа вопросов к правительству первый вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и министр социальной политики Павел Розенко.

«Мы точно создадим рабочую группу и пригласим туда народных депутатов, которые будут включаться не только в подготовку законопроектов, но и в выработку тех приоритетов, по которым мы должны двигаться, где мы должны урегулировать ситуацию», - сказал Зубко, обратив внимание, что задача состоит не только в расчете экономически обоснованного уровня тарифов, но и в формировании плана мероприятий по энергоэффективности.

«Наш сосед Польша имеет на 7 млн меньше населения, но при этом ВВП - в три раза больше нашего. И имея ВВП в три раза больше, она тратит газа в три раза меньше», - отметил Зубко. Он подчеркнул, что при действующих ценах на газ и фактическом отсутствии энергоэффективности Украина не может иметь конкурентных производителей в любой отрасли.

В свою очередь, министр Розенко отметил, что в программе деятельности правительства предусмотрено поэтапное повышение тарифов – вплоть до 2017 года. «На данный момент графика повышения цен на ЖКУ нет, идет работа в правительстве по разработке и согласованию такого графика, – сказал он. – Как только будет график, так сразу пойдет работа по оценке необходимости наших служб по объему помощи».

При этом Розенко подчеркнул, что сейчас в Украине действуют две программы помощи – по предоставлению субсидий и компенсаций за тарифы. «Пиковое время обращений уже прошло. Мы выходим на цифру, что порядка 1 млн 100 тыс. – 1 млн 200 тыс. человек будут получать субсидии с января. А дальше будет график, все средства в госбюджете на выплату субсидий и помощи будут предусмотрены. Будет график, будут расчеты, и они будут заложены в бюджет», – сказал министр соцполитики.

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Как сообщал УНИАН, в начале декабря Кабинет министров представил, а парламент утвердил программу работу правительства, согласно которой Кабмин рассчитывает на повышение тарифов для населения на все виды энергоресурсов до экономически обоснованного уровня в 2017 году с сохранением льгот и субсидий для малообеспеченных слоев.

По мнению экспертов, тарифы на услуги по централизованному теплоснабжению в Украине, несмотря на повышение в среднем на 40% в июле текущего года, на сегодняшний день покрывают 90% себестоимости производства.

В то же время, весной 2014 года Кабмин утвердил окончательный график повышения тарифов на природный газ для населения вплоть до 2017 года в зависимости от годового потребления: с 1 мая 2015 года — на 40%; с 1 мая 2016 года — на 20%; с 1 мая 2017 гоад — еще на 20%.

НКРЭ с 1 мая 2014 года повысила минимальный тариф на природный газ для нужд населения на 51,1% — до 1089 грн за тыс. кубометров с 720,54 грн за тыс. кубометров.