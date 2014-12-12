В Украине могут снизить тарифы на электроэнергию в ночное время

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует снизить тариф на электроэнергию для населения в ночное время для снижения потребления в пиковые часы днем, говорится в сообщении пресс-службы комиссии.

«Упомянутые изменения предусматривают уменьшение для населения тарифного коэффициента с 0,7 до 0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 до 7 часов). Эта норма применяется в случае использования бытовыми потребителями двухзонного учета электрической энергии», - говорится в сообщении НКРЭКУ.

Предложенные изменения, по мнению Нацкомиссии, будут стимулировать население переходить на потребление электрической энергии в ночное время по сниженному тарифу.

«Такой подход даст возможность выравнивать график нагрузок объединенной энергосистемы Украины и обеспечит снижение объемов потребления электрической энергии в пиковые периоды», - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеЯценюк пообещал повысить тарифы на газ и свет для населения Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает предприятиям перейти на работу в ночное время для снижения потребления электроэнергии в пиковые часы.

В конце ноября «Укрэнерго» призвало к снижению потребления электроэнергии из-за острого дефицита угля для нужд тепловых электростанций.

В компании подчеркивали, что при одновременном выключении только одной электролампы мощностью 60 Вт всеми бытовыми потребителями снижение потребления электрической мощности произойдет на величину более 1 000 МВт. Это составляет около 4% от нагрузки в целом по Украине в вечернее время суток.

Справка УНИАН. Украина в сентябре, впервые за длительный период, начала импорт энергетического угля для обеспечения потребностей тепловых электростанций. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около половины электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

По данным Минэнергоугля, Украина за последние месяцы потеряла около 12 млн тонн угля из-за военных действий на Донбассе.