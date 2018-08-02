«Нафтогаз»: «частный» газ обошелся Киеву дороже

Регулятор приветствует решение КГГА начать переговоры о мировом соглашении в споре по долгам "Киевэнерго".

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" приветствует решение Киевской городской государственной администрации (КГГА) начать переговоры по заключению мирового соглашения об урегулировании спора относительно преемственности коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» долгов "Киевэнерго", сообщает пресс-служба НАКа.

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"Нафтогаз" приветствует решение КГГА начать переговоры по заключению мирового соглашения, основанного на тех же условиях, которые компания предлагала еще в начале лета. В частности, речь идет о признании «Киевтеплоэнерго» задолженности «Киевэнерго» перед "Нафтогазом", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, заключение мирового соглашения позволит возобновить обеспечение работы киевских объектов теплогенерации.

"Нафтогаз" отмечает, что цена газа, приобретенного КГГА на свободном рынке для решения оперативных проблем с обеспечением работы ТЭЦ, выше не только стоимости газа для населения, утвержденной правительством, но и коммерческой стоимости газа, которую "Нафтогаз" предлагает промышленным предприятиям.

Таким образом, заключение мирового соглашения и скорейшее урегулирование ситуации позволит «Киевтеплоэнерго» получать газ по льготной цене.

«Нафтогаз» еще раз подтверждает свою готовность немедленно и в полном объеме начать поставки газа вновь созданному «Киевтеплоэнерго» сразу же после подписания договора с КГГА на условиях, определенных законодательством. Компания настаивает на том, что превращение киевлян в заложников политических амбиций недопустимо", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины разработал и предложил долгосрочное решение, которое позволит возобновить газоснабжение киевских объектов теплогенерации на льготных условиях без нарушения требований законодательства.

В свою очередь "Нафтогаз" заявил, что речь идет о заключении мирового соглашения между сторонами в суде.

1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». С 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»).

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

Заместитель председателя КГГА Пантелеев заявил, что задолженность ПАО «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, и вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Относительно 1,2 млрд грн, отметил он, между сторонами продолжается судебный спор.

1 августа КГГА закупила газ у частных поставщиков для обеспечения стабильной работы столичных ТЭЦ по цене 10,2 тыс. грн за тыс. куб. м, что на 47% выше цены, по которой «Нафтогаз» согласно специальным обязательствам реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго (около 7 тыс. грн).