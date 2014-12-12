«Энергоатом» за 11 месяцев увеличил доход от продажи электроэнергии на 35%

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в январе-ноябре 2014 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,4% - до 25,132 млрд грн, говорится в отчете компании.

Расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию в январе-ноябре 2014 года составили 21,509 млрд грн, что составляет 85,6%.

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Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии составляет 7,102 млрд грн.

«Недоплата ГП «Энергорынок» перед ГП «НАЭК «Энергоатом» за 11 месяцев 2014 года составила 3,623 млрд грн, что на 3,279 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2013 года», - говорится в отчете компании.

Выработка электроэнергии компанией за 11 месяцев текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 80,274 млрд кВт/ч с 75,314 млрд кВт/ч.

За 11 месяцев 2014 года доля электроэнергии «Энергоатома» в отечественной электроэнергетике составила: от объема производства – 48,5%; в структуре «Энергорынка» – 50,1%.

Напомним, в ноябре "Энергоатом" увеличил доход от реализации электроэнергии на треть.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 ноября снизила тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом» на 6,8% - до 28,26 коп. за кВт/ч с 30,31 коп. за кВт/ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

«Энергоатом» по итогам 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.