В Кабмине отчитались о сокращении запасов антрацита на ТЭС

При этом запасы угля газовой марки сократились лишь на 1,9% – до 987 тысяч тонн.

Запасы антрацитового угля на складах украинских теплоэлектростанций с 26 июля по 2 августа текущего года сократились на 13,4% – до 277 тысяч тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Читайте такжеУкраина к зиме должна накопить 17 миллиардов кубов газа - Минэнергоугля

При этом запасы угля газовой марки сократились на 1,9% – до 987 тысяч тонн с 1,006 миллиона тонн.

В целом запасы твердого топлива на складах ТЭС за неделю сократились на 4,6% – до 1,264 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки "Г". Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.