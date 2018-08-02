Парубий подписал закон о выделении 1,4 миллиарда дотации госшахтам

Законопроект направлен на подпись президенту.

Спикер Рады Андрей Парубий подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2018 год, согласно которым, на дотации государственным угольным шахтам будет дополнительно выделено 1,4 миллиарда гривень с целью поддержки угольной отрасли страны до момента завершения процесса ее реформирования.

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Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Сегодня подписал Закон о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли №8362, которого так ждут наши шахтеры. Безотлагательно направил его на подпись президенту", - написал он

Как сообщал УНИАН, 13 июля Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2018 год, согласно которым, на дотации государственным угольным шахтам будет дополнительно выделено 1,4 миллиарда гривень.

Докладывая по законопроекту, народный депутат Украины Михаил Бондарь (фракция "Народный фронт") сообщил, что изначально документом предлагалось выделить 2,8 миллиарда гривень дотаций, но сумма была уменьшена в два раза.

Присутствовавший в парламенте в ходе обсуждения законопроекта премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что эти средства позволят провести модернизацию госшахт и вывести отрасль из долгов.

Согласно пояснительной записке к документу, задачей этого законопроекта является обеспечение надлежащего функционирования угледобывающих предприятий и обеспечение тепловых станций Украины энергетическими ресурсами в виде угольной продукции за счет собственной добычи.

В то же время, Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год 1,3 миллиарда гривень на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 миллионов гривень на погашение долгов по зарплате.

Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт. Дефицит средств в угольном секторе вызван тем, что себестоимость добычи угля (в среднем 2937 гривни за тонну) превышает отпускную цену на топливо (2535 гривень за тонну).

В начале апреля премьер-министр Владимир Гройсман потребовал, чтобы руководители госшахт, которые не будут выплачивать вовремя заработную плату шахтерам, были уволены.