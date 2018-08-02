Цены на газ для промышленности и для населения должны быть одинаковыми - глава НКРЭКУ

По мнению Кривенко, если люди не могут платить за газ, то государство должно напрямую компенсировать им разницу в виде субсидий.

Глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко считает, что цены на природный газ для промышленности и для населения должны быть одинаковыми и формироваться на равных условиях.

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Об этом она сообщила в интервью изданию "Обозреватель".

"В идеале цены должны быть одинаковые и формироваться на равных условиях как для промышленности, так и для населения... Должны быть равные цены", - заявила Кривенко.

Она добавила, что если люди не могут платить за газ, то государство должно напрямую компенсировать им разницу в виде субсидий, но при этом рынок газа должен работать с рыночными ценами.

Также Кривенко напомнила, что НКРЭКУ не занимается определением цены на газ.

Как сообщал УНИАН, в середине июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что категорически против приведения цен на газ для населения к рыночному уровню, так как это может негативно отразиться на благосостоянии населения, и поэтому надеется на взаимопонимание в данном вопросе с Международным валютным фондом

Кабинет министров Украины принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля. Документ предусматривает продление специальных обязательств национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа.

26 июля Кабмин продлил спецобязательства "Нафтогаза" по продаже газа для нужд населения до 1 сентября 2018 года. Таким образом, цена газа для населения останется неизменной до 1 августа.

Цена на газ для населения составляет 4942 гривни за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку - 6958 гривень за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть выровнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов более постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.