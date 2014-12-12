Международное энергетическое агентство допускает падение спроса на российскую нефть в 2015 году

Аналитики МЭА считают, что спрос в 2015 году увеличится на 900 тыс. баррелей в сутки, или на 1%, до 93,3 млн баррелей, что на 230 тыс. баррелей меньше ноябрьского прогноза, передает Новое время.

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Отметим, снижение прогнозных показателей произошло за счет ухудшения ожиданий по спросу на нефть из РФ из-за санкций и снижения потребления энергоносителя. В частности, прогноз спроса на российскую нефть в 2015 году ухудшен на 195 тыс. баррелей - до 3,4 млн баррелей в сутки.

В то же время, спрос на нефть, поставляемую ОПЕК, в следующем году составит в среднем 28,9 млн баррелей в сутки.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия из-за снижения цен на нефть будет пересматривать бюджет-2015.