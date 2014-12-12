«Газпром» не будет добывать газ на крымском шельфе из-за угрозы санкций – эксперт

Об этом сказал на пресс-конференции президент центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

«Газпром" не будет подключаться, поскольку для него это будет угрожать серьезными неприятностями с точки зрения санкций», - сказал Гончар.

При этом он сообщил, что «Газпром» имеет проект строительства небольшого газопровода в Крым, поэтому рост добычи собственного газа на полуострове компании не выгоден.

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Как отметил эксперт, после российской оккупации Крыма «Черноморнефтегаз» без «Нафтогаза-Украины» является просто маленькой компанией, которая не сможет самостоятельно профинансировать инвестиционную программу по увеличению добычи газа.

«Откуда они возьмут деньги, чтобы делать бурения на шельфе? В этом году ничего не сделали, хотя соответствующий задел там был», - подчеркнул Гончар.

Ранее УНИАН сообщал, что в Крыму хотят отдать добычу нефти и газа Газпрому.

Также сообщалось, что в марте этого года Россия аннексировала украинский Крым, чем вызвала самый сильный со времен "холодной войны" кризис в отношениях с западными государствами.

После аннексии Крыма Российской Федерацией и российской военной агрессии на востоке Украины Запад ввел санкции против России. Они коснулись не только конкретных политиков и общественных деятелей, но и основных секторов экономики РФ – энергетического, финансового и оборонного.

13 мая премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что украинская власть обратится с иском в Международный арбитражный суд в Стокгольме относительно экспроприации Россией компании «Черноморнефтегаз».

Справка УНИАН. «Черноморнефтегаз специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе «Черноморнефтегаза» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1,231 млн тонн, по нефти – 2,530 млн тонн.