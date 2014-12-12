Цены на нефть снова снизились после прогноза о падении спроса

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:42 МСК упали в цене на $1,16 (1,81%) — до $62,83 за баррель, передают "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:42 упали в цене на $1,16 (1,81%) — до $62,83 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,36 (2,27%) — до $58,59 за баррель. С начала года котировки WTI упали на 41%, Brent — на 44%.

Читайте такжеЦена нефти Brent упала ниже $63

МЭА ухудшило свой прогноз мирового спроса на нефть в 2015 году на 230 000 баррелей в сутки с предыдущего уровня, до 93,3 млн б/с, при этом повысив прогноз добычи в странах, не входящих в ОПЕК, на 200 000 б/с, до 57,8 млн б/с, что на 1,3 млн б/с больше уровня нынешнего года.

Аналитики МЭА указали на то, что ожидания снижения добычи Россией и прочими крупными нефтеэкспортерами, в условиях сильного доллара и снятия стимулирующих мер в ряде стран, не смогли значимо поддержать спрос. «Эффект от снижения нефтяных цен иногда сравнивают со снижением налогов и считают благом для экономики, но в данном случае этот эффект может оказаться слабым. Вялый спрос на нефть сам по себе является ключевым фактором снижения цен», — пишет МЭА.

«В краткосрочной перспективе предложение будет превышать спрос, — согласен аналитик BNP ParibasГарет Льюис-Дэвис. — В первой половине следующего года мировые запасы нефти продолжат расти, что создаст дополнительное давление на цены».