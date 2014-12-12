"Укрэнерго" решила в 2 раза сократить доступ экспортеров электроэнергии к трансграничным ЛЭП

Об этом сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

Согласно сообщению, доступ к 2,15 ГВт пропускной способности межгосударственного сечения по четырем направлениям разбит на 34 лота, которые неравны по мощности передачи, гарантированности и периоду поставок.

На торги, в частности, выставлен доступ к 100 МВт сечения «Остров Бурштынской ТЭС – энергосистемы Словакии, Венгрии, Румынии».

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Сечение по направлению передачи Добротворская ТЭС – Замость (Польша) в этом году не выставляется.

"Укрэнерго" также выставляет на торги доступ к сечению объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины – ОЭС Беларуси общим объемом 500 МВт. Молдавское сечение - мощностью 350 МВт.

Пропускная способность в направлении России представлена общим объемом 1 200 МВт.

Заявки претендентов на участие в аукционе должны быть поданы в центральный офис "Укрэнерго" не позднее 16:00 17 декабря. Аукцион состоится в 16:00 18 декабря.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кабмине уверяют, что вскоре откажутся от веерных отключений благодаря импорту электроэнергии.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.