Нацкомиссия утвердила десятилетний план развития газохранилищ "Укртрансгаза"

Плановое финансирование на 2018 год составляет 1,045 миллиарда гривень.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила план развития газохранилищ оператора газотранспортной системы - госкомпании "Укртрансгаз" на 2018-2027 годы, который предусматривает объем финансирования на общую сумму 13,063 миллиарда гривень.

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Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 2 августа.

Согласно принятому решению, плановое финансирование на 2018 год составляет 1,045 миллиарда гривень, 2019-2020 годы - 4,152 миллиарда гривень и 2021-2027 годы - 7,866 миллиарда гривень.

В частности, на 2018 год план предусматривает: 64,2 миллиона гривень на строительство и 287,1 миллиона гривень на реконструкцию подземных хранилищ газа; 512,3 миллиона гривень на реконструкцию и 77,1 миллиона гривень на техническое переоснащение дожимных компрессорных станций.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".